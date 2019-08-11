بهذا الطريقة رسخت اميركا الفساد في العراق

2019/08/11 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

قال الخبير القانوني احمد العبادي ان مكاتب المفتشين العموميين أوجدت بأمر من بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد سقوط النظام السابق، فيما بين أنها السبب وراء عدم محاربة الفساد وتناميه في العراق.

وذكر العبادي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاحد، أن “مكاتب المفتشين العموميين جاءت نتيجة أمر بريمر رقم 57 منذ عام 2004، وهذه المكاتب لا تزال تتصدر المشهد منذ ذلك اليوم حتى اليوم”، مبيناً أن “العراق، وبسبب مكاتب المفتشين العموميين، يتصدر بلدان العالم في عدم محاربة الفساد، وليس العكس”.

وأضاف العبادي أن “امر رئيس الوزراء باستحداث مكاتب مفتشين جدد قد زاد الطين بلة، في وقت يعمل فيه البرلمان على تشريع قانون بالغائها، علماً بأنه أصدر قرارا بإلغائها من حيث المبدأ”.

وبين ان “وضع البلد ومستويات الفساد تتطلب في الواقع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وليس العكس، على أن يحصر أمر محاربة الفساد في هيئة النزاهة حصراً والرقابة المالية”.

وتسبب قرار للحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر (2003 – 2004) بخصوص مكاتب المفتشين العموميين بخلاف حاد بين الحكومة والبرلمان، إثر قرار اتخذه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة تدوير مفتشين سابقين بين الوزارات، وتعيين مفتشين جدد لوزارات وهيئات مستقلة.

KKK

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