نائب عن القانون: خطبة المرجعية انذار أخير للحكومة

2019/08/11 | 11:24

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بغداد :سومر نيوز

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي, الاحد, الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لتصحيح مسارها, م...

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