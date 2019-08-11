الامن النيابية تحذر بعد كشفها احصائية العمالة الاجنبية وتربطها بالبطالة

2019/08/11 | 11:24

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بغداد/ سومر نيوز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط، الاحد، عن وجود اكثر من 500 الف عامل اجنبي في العراق، م...

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