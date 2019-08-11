2019/08/11 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، يوم الخميس، إنذارا عدليا للفنان العراقي كاظم الساهر، قبل حفليه المزمع إقامتهما في عمان.ووفقا للإنذار العدلي الذي نشر تفاصيله موقع “خبرني”، فإن الساهر يُمارس نشاطه في الأردن، دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين.وطالبت النقابة الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم الساهر مُطالب بـ 44 ألف دولار في الأردن وكالة خطوة برس.

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