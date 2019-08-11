احصائية تبين حجم غارات التحالف الدولي الجوية على سوريا و العراق بين 2014 و 2018

2019/08/11 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصائية تبين حجم غارات التحالف الدولي الجوية على #سورية و #العراق بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٨

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