2019/08/11 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس المحتلة، الاحد، أن أكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الأضحى المباركفي رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسباً لدعوات المستوطنين باقتحامه.وأفادت مصادر محلية، بأن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات مستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى “خراب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 100 الف مصلٍ يؤدون صلاة العيد بالأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين النعيم نيوز.

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