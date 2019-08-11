بالوثائق.. موقف محرج لكاظم الساهر.. مطلوب فلوس للاردن وهذا هو السبب!

2019/08/11 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الفنان كاظم الساهر، لمشكلة قانونية في الأردن بسبب تهربه من دفع الضرائب لنقابة الفنانين الأردنيين.

كاظم الساهر الذي أحيا حفله الأول ليلة أمس في الأردن، سوف يحيي حفله الثاني فيها هذه الليلة، لكن فرحة كاظم الساهر بنجاح حفله الأول لم تكتمل.

فقد نشر عدد من المواقع الأردنية، نسخة عن وثيقة صادرة عن نقيب الفنانين في الأردن، تؤكد أنه وجه إنذاراً إلى الساهر بسبب تمنعه عن دفع الضرائب المستحقة عليه لقاء غنائه في الأردن، وتطالبه بدفع مبلغ 44 ألف دولار، كضريبة للنقابة التي تحصل على 3% من المردود المادي الذي يتقاضاه الفنان عند غنائه في الأردن، كما تضمن الإنذار، إشارة واضحة بأن الساهر غنى في الأردن من دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه إنذار للساهر من نقابة الفنانين الأردنيين، فقد سبق أن وجّه له إنذارا مماثلا قبل ثلاثة أعوام، وطالبته النقابة بدفع مبلع 3 آلاف دولار.

يشار إلى أن كاظم الساهر سوف يحيي حفلين في 12 و13 في تركيا، وحفلين في 16 و17 في قطر، وحفل في 19 في صلالة في سلطنة عمان، وفي 22 في موسم السودة في السعودية وفي 25 على متن الباخرة "ستارز أون بورد".

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