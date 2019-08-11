2019/08/11 | 11:29

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وزير الداخلية يصل إلى نينوى لهذا السبب

الأحد / 11 / آب - 2019

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كلمة - بغدادوصل وزير الداخلية ياسين الياسري، يوم الاحد، الى محافظة

نينوى على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.وذكرت وزارة الداخلية في بيان،

أن "وزير الداخلية ياسين الياسري وصل صباح اليوم الاحد، الى محافظة

نينوى على رأس وفد وزاري رفيع المستوى".وأشارت الوزارة الى ان زيارة

الياسري تأتي "لمتابعة تنفيذ الخطط الامنية في مدن المحافظة".





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