2019/08/11 | 11:29

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عاجل | مراسلة #الجزيرة: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في داخله

عاجل | مراسلة #الجزيرة: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وقوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في داخله

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