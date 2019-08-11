تقرير أميركي: واشنطن اسقطت 27 ألف طن من القنابل على العراق

2019/08/11 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع ناشيونال انترست الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية ، الاحد، أن القوة الجوية الامريكية نشرت ولأول مرة سبعة طواقم من طائرات بي 52 في عملية عسكرية اطلق عليها ” السنجاب السري ” استخدمت لتدمير البنية التحتية والاتصالات في حرب الخليج الثانية عام 1991، مشيرة إلى أنها اسقطت 27 ألف طن من […]

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