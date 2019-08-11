عبد المهدي يهنئ الشعب العراقي والمسلمين بعيد الأضحى

2019/08/11 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، الشعب العراقي والأمة الاسلامية وحجاج بيت الله بعيد الأضحى.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "يسعدنا ان نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي العزيز والامة الاسلامية بعيد الأضحى المبارك وحيث تتوجه القلوب نحو المشاعر المقدسة وتتوحد الأمة بنداء التوحيد".

وأضاف انه "أهنئ وابارك لحجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا والدول الاسلامية والعالم أجمع وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة، سائلا الباري جل شأنه ان يتقبل اعمالهم وطاعاتهم ويمكنهم من إتمام مناسكهم والعودة الى ارض الوطن".

وتابع اننا "ندعو الله العزيز الكريم ان يمن على بلدنا وشعبنا بدوام نعمة الأمن والأمان وأن يمكننا من تحقيق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار".

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