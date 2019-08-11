2019/08/11 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام، اليوم الاحد، بسماع دوي أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب العاصمة طرابلس.

واضافت ان الاشتباكات العنيفة تزامنت مع تكبيرات صلاة عيد الأضحى، رغم هدنة العيد التي اتفق عليها طرفا النزاع.

وقالت وسائل اعلام محلية، بسقوط أربعة قدائف عشوائية علي قاعدة معيتيقة قبل قليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).