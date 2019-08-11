عبد المهدي يهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

2019/08/11 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هنأ رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأحد، الشعب العراقي والأمة الاسلامية وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك.

وقال عبد المهدي، في برقية التهنئة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منها: "يسعدنا ان نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي العزيز والامة الاسلامية بعيد الأضحى المبارك وحيث تتوجه القلوب نحو المشاعر المقدسة وتتوحد الأمة بنداء التوحيد".وأضاف: "كما أهنئ وابارك لحجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا والدول الاسلامية والعالم أجمع وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة ، سائلا الباري جل شأنه ان يتقبل اعمالهم وطاعاتهم ويمكنهم من إتمام مناسكهم والعودة الى ارض الوطن".وختم تهنئته قائلا: "ندعو الله العزيز الكريم ان يمن على بلدنا وشعبنا بدوام نعمة الأمن والأمان وأن يمكننا من تحقيق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار".انتهى

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