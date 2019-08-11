شرطة نينوى تعلن عودة 13 الف منتسب و900 ضابط مفصول للخدمة

2019/08/11 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اعادة أكثر من 13 الف منتسب فيها الى الخدمة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وزير الداخلية ياسين الياسري يزف من مقر قيادة شرطة نينوى البشرى الى جميع ضباط ومنتسبي شرطة نينوى المفصولين وكذلك منتسبي دوائر قوى الامن الداخلي بعودة ١٣ الف منتسب و ٩٠٠ ضابط الى ملاك شرطة نينوى".وكان وزير الداخلية، ياسين الياسري، وصل الى مدينة الموصل على رأس وفد رفيع صباح اليوم الأحد على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.انتهى

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