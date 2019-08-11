مقتل جندي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2019/08/11 | 12:23

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأحد، 11 آب، 2019، بأن جندي قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة على طريق شم...





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