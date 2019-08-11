اعتقال عدد من المتهمين بجرائم جنائية وإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة

2019/08/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة السيافية”.واضافت، انه “تم اعتقال ثلاثة متهمين بالقتل في […]

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