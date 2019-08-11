2019/08/11 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، اليوم الأحد، إن على مجلس النواب استبدال المرشحين الفائزين ولم يؤدوا اليمين الدستورية.وقال البلداوي للمركز الخبري الوطني NNC إن “أسباب عدم التحاق مجموعة من النواب الذين فازوا بعضوية مجلس النواب ينقسم الى قسمين، الأول مرتبط بالنائب الذي اخلف وعوده مع جماهيره […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تحشّد ضد “النواب الانانيين” وتخاطب البرلمان: استبدلوهم المركز الخبري الوطني.

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