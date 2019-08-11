فتح باب التقديم للدورة 68 كلية الشرطة .. قدم الآن

2019/08/11 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن كلية الشرطة عن قرب فتح باب التقديم للدورة (68) حسب الشروط والضوابط ادناه :

1- أن يكون عراقيا ًبالولادة ( من أبوين عراقيين بالولادة ) ومن اصل غير أجنبي استنادا لاحكام المادة (12/اولا) من قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 .

2- حائز على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري) استنادا للمادة (12/ ثانيا) من القانون اعلاه وبنسبة (95%) لخريجي العلمي والادبي و (5%) لخريجي التجاري والصناعي.

3- ألا يقل عمره عن ( 17 ) سنة ولا يزيد عن ( 22 ) سنة وستة اشهر، ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25) سنة استنادا للمادة (12/ ثالثا) من القانون اعلاه ويحتسب عمر المرشح للدورة من تاريخ مصادقة السيد الوزير المحترم على فتح باب التقديم الى الدورة بتاريخ 8/8/2019.

4- لا يقل طوله عن ( 168) سم وعرض صدره (80 ) سم فأكثر ، استنادا للمادة (12/ رابعا) من القانون اعلاه.

5- ان يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة النهائية والاختبارات المقررة (بنجاح) استنادا للمادة (12/خامسا) من القانون اعلاه.

6- حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف استنادا للمادة (12/سادسا) من القانون اعلاه.

7- لا يقل المعدل الدراسي عن ( 75 % ) خمسة وسبعين بالمائة للقناة العامة و ( 70 % ) سبعين بالمائة للقنوات الخاصة وحسب قرار مجلس ادارة الكلية بجلسته الثانية لعام 2019 .

8- يقدم الطالب بعد الموافقة على قبوله كفالة مالية في حالة فصله من الكلية أو عند إخلاله بأحد الشرطين الآتيين استنادا للمادة (14) من القتون اعلاه.

أ- إتمام الدراسة في الكلية .

ب- الخدمة بعد التخرج مدة ( 6 ) ست سنوات.

9- يلغى قبول الطالب الذي لا يقدم الكفالة المبينة أعلاه خلال (15) يوما من تاريخ إعلان قبوله ألا إذا قدم إلى عمادة كلية الشرطة عذرا مشروعا استنادا للمادة (14) من القانون اعلاه.

ملاحظات :

- تكون المفاضلة لمعيار القبول (اعلى المعدلات الدراسية) نزولا والخاصة بكل فئة.

- عدم قبول الاستثناءات كافة.

- سيكون التقديم الكترونياً وسيتم تحديد موعد التقديم ونشر الرابط الالكتروني في الايام القادمة من خلال موقع وزارة الداخلية الالكتروني الرسمي www.moi.gov.iq .

- يرجى توخي الحذر من المواقع والروابط الوهمية و عدم ملء اي استمارة الا من خلال موقع الوزارة الالكتروني و موقع مديرية ادارة التطوع https://www.moi-jobs.iq/.

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