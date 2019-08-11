صادقون تحشّد ضد

2019/08/11 | 12:28

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بغداد :سومر نيوز

قال النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، اليوم الأحد، إن على مجلس النواب استبدال المرشحين ا...

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