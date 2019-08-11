إيران تعتزم تصدير عقار نانوي مضاد للسرطان إلى العراق

2019/08/11 | 12:28

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بغداد :سومر نيوز

أفادت وكالة “مهر” الإيرانية، الأحد، بأن طهران تعتزم تصدير عقار نانوي مضاد للسرطان الى لبنان والعراق و...

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