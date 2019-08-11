القبض على اثنين من الارهابيين شاركا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في الانبار

2019/08/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية القبض على اثنين من الارهابيين شاركا بتنفيذ عدة هجمات ضد قواتنا الأمنية في الانبار.

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