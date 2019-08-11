وزير الداخلية يصل إلى مدينة الموصل

2019/08/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع.وقال مكتب الياسري في بيان ان “وزير الداخلية ياسين الياسري وصل الى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى”.

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