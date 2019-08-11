2019/08/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لقيادة عمليات نينوى، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وزير الداخلية، ياسين الياسري، من مقر قيادة شرطة نينوى، زف البشرى الى جميع ضباط ومنتسبي شرطة نينوى المفصولين وكذلك منتسبي دوائر قوى الامن الداخلي بعودة 13 ألف منتسب و900 ضابط الى ملاك شرطة نينوى".وكان الياسري قد وصل، في وقت سابق من اليوم، الى مدينة الموصل على رأس وفد رفيع المستوى.انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من نينوى.. الياسري يعلن عودة 14 الف منتسب الى الملاك شرطة المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من نينوى.. الياسري يعلن عودة 14 الف منتسب الى الملاك شرطة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).