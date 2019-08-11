2019/08/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية، انَّه" بناءً على معلومات استخبارات دقيقة شرعت قوة من قطعات الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية المتمثلة باللواء الرابع وفوج مشاة الالي وبعملية نوعيه اسفرت عن تحرير مخطوفينِ في وادي زغيتون وهما كلٌ من "حازم احمد عزيز، وباسم رحيم دهر".واضاف، انه" تم اختطافهما من قبل عصابات داعش قبل خمسَة َعشَرَ يوما".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملياتُ المشتركةُ تُعلنُ تحريرَ مُختَطفَينِ جنوبَ كركوكَ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملياتُ المشتركةُ تُعلنُ تحريرَ مُختَطفَينِ جنوبَ كركوكَ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).