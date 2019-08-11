قتلى وجرحى في غارة للتحالف العربي على محافظة حجة اليمنية

2019/08/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لقي 8 مدنيين مصرعهم بينهم أطفال بغارة شنها التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، على محافظة حجة اليمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، اليوم الأحد، إن "8 شهداء أغلبهم أطفال ونساء و11 جريحا سقطوا جراء استهداف العدوان لمنزل مواطن في منطقة صوامل بمديرية مستبأ".

وأضافت القناة أن التحالف استهدف منزلا في الصوامل بثلاث غارات، ما أدى لمصرع أسرة كاملة.

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