تشكلية مفاجأة للمنتخب الوطني أمام اليمن اليوم

2019/08/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يسعى مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة اليوم أمام منتخب اليمن، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا التاسعة والتي ستقام في ملعب كربلاء الدولي مساء اليوم الاحد.

ورغم أهمية المباراة كونها ستحسم تأهل المنتخب العراقي للمباراة النهائية، إلا أن المدرب منح فرصة لبعض اللاعبين الشباب في التشكيلة الاساسية لمباراة اليوم وسيعتمد على أسلوب لعب هجومي بطريقة 4-3-3.وتتألف التشكيلة التي سيدخل بها المنتخب المباراة من محمد حميد لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من علاء مهاوي، نجم شوان، أحمد إبراهيم، وسامح سعيد، وفي خط الوسط كل من صفاء هادي، مهدي كامل وكرار نبيل، وفي خط الهجوم كل من حسين علي، إبراهيم بايش وعلاء عباس.انتهى

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