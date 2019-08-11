2019/08/11 | 12:33

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إعلان إفتتاح الدورة {68} كلية الشرطة

تأریخ التحریر: : 2019/8/11 12:25

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، افتتاح الدورة 68 كلية الشرطة.

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