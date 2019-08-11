بالصور.. القبض على 5 متهمين يحوزون على كميات كبيرة من المخدرات في الديوانية

2019/08/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت مديرية شرطة الديوانية، عن القبض على عدد من تجار المخدرات في المحافظة يحوزون على كميات كبيرة من مختلف أنواع الحبوب المخدرة.

وذكر بيان لاعلام شرطة المحافظة، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخ منه اليوم الاحد، ان "نفذت مفارز قسم مكافحة المخدرات حملة واسعة لملاحقة المطلوبين إلى القضاء من المتاجرين والمتعاطين للحبوب المخدرة وذلك في عدة مناطق من عموم المحافظة".

واوضح، انه "بعد جمع المعلومات عنهم والتعرف على محل تواجدهم من قبل مصادر موثوق بها أسفرت عن القاء على ٥ متهمين بعد أن وجد بحوزتهم كميات كبيرة من مختلف أنواع الحبوب المخدرة".

واشار البيان الى، ان "تم التحقيق معهم بغية إحالتهم إلى القضاء من أجل تقرير مصيرهم".



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