اسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار

2019/08/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الأحد. وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.100 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

سعر نفط خام برنت للعقود الآجلة يبلغ 58 دولاراً و29 سنتاً للبرميل الواحد.

سعر الذهب العراقي يبلغ 206 آلاف دينار للمثقال الواحد.

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