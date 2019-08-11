اعتقال عدد من المتهمين بجرائم جنائية وإرهابية في بغداد

2019/08/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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