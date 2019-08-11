استقرار أسعار الدولار أمام الدينار

2019/08/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الأحد، (11 آب 2019).

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