حكومة ألمانيا مطالبة بالتحوط لأزمة اقتصادية محتملة

2019/08/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاتحاد الألماني لأرباب العمل، الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة.

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