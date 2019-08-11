2019/08/11 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت قيمة أصول صناديق "الاستثمار العامة" في السعودية نمواً نسبته 12.7% خلال النصف الأول من العام الجاري.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصول صناديق "الاستثمار العامة" تقفز 12.7% في 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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