صادقون : مجلس النواب مطالب استبدال النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري

2019/08/11 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية ، محمد البلداوي ، على ضرورة استبدال المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب ولم يؤدوا اليمين الدستوري ، مشيرا الى ان” التشريعات لم تجد إجراءات بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري “.وقال البلداوي في تصريح لـ/SNG/، ان” أسباب عدم التحاق مجموعة من النواب الذين فازوا بعضوية مجلس ...

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