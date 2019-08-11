2019/08/11 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، باحات المسجد الأقصى في القدس، عقب أداء صلاة عيد الأضحى، في حادثة نادرة الحدوث بالأعياد.وأفاد مراسل “سكاي نيوز” في القدس بوقوع إصابات بين المصلين إثر اقتحام قوات إسرائيلية باحات الأقصى لتفريق آلاف المصلين المعتصمين داخله.واعتصم المصلون المسلمون في المسجد، للحيلولة دون اقتحام المستوطنين للأقصى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



الإسرائيليون يقتحمون الأقصى في العيد وكالة خطوة برس.

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