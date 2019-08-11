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اطباء من 7 دول يحذرون بشان الاوضاع الصحية الحرجة للشيخ زكزاكي


اطباء من 7 دول يحذرون بشان الاوضاع الصحية الحرجة للشيخ زكزاكي
2019/08/11 | 12:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذّر عدد كبير من الاطباء من الجمهورية الاسلامية الايرانية و6 دول اخرى بشان الاوضاع الصحية الحرجة لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي.

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