الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف خانقين

2019/08/11 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الأحد، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة خانقين في العيد.





وقال الموسوي، في بيان تلقت "العهد نيوز"

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