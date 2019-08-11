الجواهري: شرط اكسون موبل لعقد محطة المعالجة نحا منحى سياسيا

2019/08/11 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاحد, ان عقد محطة معالجة ومد انابيب الى البحر لتوفير الماء المعالج الخاص بابار نفط الجنوب نحا منحى سياسيا وذلك لشرط قدمته الشركة الامريكية يتعلق بالمشاركة وهذا مخالف للدستور, كاشفا عن توصل وزارة النفط وشركة هونداي الى صيغة عقد لانشاء محطة المعالجة بقيمة مليارين ونصف دولار.وقال الجواهري […]

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