صحيفة بريطانية: اثرياء العراق يهربون من الحر

2019/08/11 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية ، الاحد، أنه وبسبب تباين طبقات المجتمع بين الاثرياء والفقراء وتغير الاجواء والمناخ في العراق سيستطيع الاثرياء فقط في المستقبل قادرين على الهروب من آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” درجات الحرارة في العراق اصبحت ترتفع في الصيف الى اكثر […]

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