اعتقال مهاجر عراقي هدد بحرق نفسه في الفاتيكان

2019/08/11 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل إعلام إيطالية بأن الشرطة ألقت القبض على طالب لجوء عراقي هدد بإضرام النار بنفسه في قلب الفاتيكان.وأفادت صحيفة “Il Messaggero”، بحسب “روسيا اليوم”، بأن الحادث وقع قرب رواق كاتدرائية القديس بطرس، حيث بدأ المهاجر الذي ينتظر قرار السلطات بشأن منحه اللجوء من عدمه، بدأ على مرأى عشرات السياح والوافدين الهتاف بعبارات مبهمة غير مفهومة ذكر فيها الله، وهدد بإضرام النار بنفسه، ملوحا بقداحة.

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