“المعلومة” تنشر تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة اليمن

2019/08/11 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواجه المنتخب الوطني نظيره اليمني في اختتام مباريات دور المجموعات لبطولة غرب آسيا المقامة منافساتها في كربلاء واربيل .ومن المؤمل ان يدخل مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد حميد، خط الدفاع: علاء مهاوي، نجم شوان، أحمد ابراهيم، سامح سعيد، خط الوسط: صفاء هادي، مهدي كامل، كرار نبيل، خط الهجوم: […]

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