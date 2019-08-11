الرئيس برهم صالح يكرم الطلبة الأوائل بالمرحلة الإعدادية في عدد من مناطق كردستان

2019/08/11 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرم رئيس الجمهورية برهم صالح، الطلبة الأوائل على المرحلة الإعدادية، في محافظتي السليمانية وحلبجة، وادارتي كرميان ورانية.

وأعرب صالح خلال حفل التكريم، الذي أقيم في احدى متنزهات السليمانية، بحضور وزير التعليم العالي في الإقليم، وعائلات الطلبة، أعرب عن سعادته بما حققه الطلبة المتفوقون من نجاح، على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقتهم خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة ان تولي الدولة، المزيد من الاهتمام، بتطوير النظام التعليمي، والسعي لتوفير جميع مستلزمات العملية التعليمية والطلبة.

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