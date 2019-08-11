مجلس نينوى يكشف عن وجد قوات اميركية داخل مقر العمليات

2019/08/11 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة نينوى، الاحد، عن وجود قوات اميركية برية داخل مقر عمليات نينوى، مشيرا الى ان تلك القوات مهمتها حماية المستشارين الاميركان.وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قوات اميركية برية متواجدة داخل مقر قيادة عمليات نينوى لحماية المستشارين الاميركان والاجانب في القيادة”.واضاف قبلان، انه “من […]

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