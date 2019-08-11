كنائس تللسقف تستقبل عدداً من أهالي بغديدا ويحتفلون سوية بالعودة إلى أحضان مدنهم.

2019/08/11 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إمتلأت كنيسة مار كوركيس في مدينة تللسقف التابعة لقضاء تلكيف بالمصلّين من أهالي سهل نينوى، هذه الكنيسة التي أرادها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” رماداً لكنّها اليوم كانت بريقاً هائلا بالإيجابية والمحبّة وتعزيز وجود المسيحيين.جاء هذا القداس والإحتفال لإخوة مار عبد الأحد الدومنيكية الذين يخدمون مجتمعاتهم في كافة الأمور …

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