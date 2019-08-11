2019/08/11 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت القوات الأمنية، القبض على ثلاثة ارهابيين يعملون في ما يسمى بـ”قاطع قضاء الحويجة” بكركوك.

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان، ان” مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية، لكونهم يعملون ضمن عصابات داعش الارهابية في ما يسمى قاطع قضاء الحويجة”.

واضافت” تم القاء القبض عليهم وفقاً لمعلومات دقيقة في قرية قوشقاية والقرى القريبة منها بكركوك، وتمت إحالتهم للقضاء”.

إلى ذلك أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية عن تحرير مختطفين إثنين جنوب كركوك .وقال في تصريح صحافي إه وبناء على معلومات استخبارات دقيقه شرعت قوة من قطعات الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية المتمثله من لواء الرابع وفوج مشاة الالي بعملية نوعيه اسفرت عن تحرير مختطفين اثنين كان تنظيم داعش قد اختطفهما قبل اسبوعين في وادي زغيتون.

كما أحبط الحشد الشعبي، السبت، مخططا لداعش الإرهابي لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي في عيد الاضحى المبارك جنوب كركوك.وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في بيان، إن” قوة مشتركة من الحشد الشعبي والفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات إرهابية لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي المرابطة في قرى ناحية الرشاد”، مبينا أن ” العملية اسفرت عن تدمير مضافات وانفاق لداعش الإرهابي”.

“ساحات التحرير”

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش والحشد الشعبي يعلنان عن ملاحقة فلولٍ إرهابية في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش والحشد الشعبي يعلنان عن ملاحقة فلولٍ إرهابية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).