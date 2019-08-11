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بالصور.. ضبط أكبر مضافة لداعش في ريف خانقين


بالصور.. ضبط أكبر مضافة لداعش في ريف خانقين
2019/08/11 | 12:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد، 11 آب، 2019، على صور لضبط أكبر مضافة لداعش في ريف خانقين، بديالى.

وتظ...

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