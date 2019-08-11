بالصور.. ضبط أكبر مضافة لداعش في ريف خانقين

2019/08/11 | 12:53

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد، 11 آب، 2019، على صور لضبط أكبر مضافة لداعش في ريف خانقين، بديالى.

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