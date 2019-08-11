2019/08/11 | 12:54

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احباط مخطط إرهابي لاستهداف احد اقضية ديالى في العيد

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى طالب الموسوي، اليوم

الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف قضاء خانقين خلال أيام عيد

الاضحى.

وقال الموسوي بحسب بيان لإعلام الحشد الشعبي ، انه "ضمن الخطة

الأمنية المعدة لتأمين المحتفلين في عيد الأضحى المبارك نفذت

استخبارات قاطع ديالى للحشد الشعبي عملية استباقية لملاحقة فلول

داعش أسفرت عن العثور على أكبر مضافة للإرهابيين في زور خانقين (زور

قرية محمد شيرك)".واضاف ان "المضافة تعد المقر الرئيس لداعش في

الزور وتحوي مواد لوجستية وتجهيزات عسكرية ومخزنا للطعام وجهازا

لتحلية المياه وماطور لسحب الماء من البئر وبطاريات التوليد وعاكسة

و كاميرا مراقبة صغيرة".وتابع ان "الإرهابيين كانوا يرومون تنفيذ

هجمات إجرامية لاستهداف أمن مدينة خانقين في العيد"، لافتا الى ان

"الحشد الشعبي وضع خطة أمنية محكمة ضمن قاطع مسؤوليته بالتنسيق مع

القوات الأمنية لتأمين المحتفلين أثناء العيد في محافظة ديالى".

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