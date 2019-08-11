شاب عراقي يقلق الامن الايطالي.. تعرف على القصة

2019/08/11 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الشرطة ألقت القبض على طالب لجوء عراقي هدد بإضرام النار على نفسه فيقلب الفاتيكان.أفادت صحيفة “Il Messaggero” أمس السبت بأن الحادث وقع قرب رواق كاتدرائية القديس بطرس، حيث بدأ المهاجر الذي ينتظر قرار السلطات بشأن منحه اللجوء من عدمه، بدأ على مرأى عشرات السياح والوافدين الهتاف بعبارات […]

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