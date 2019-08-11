أسعار صرف الدولار في يغداد

2019/08/11 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الأحد، (11 آب 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.100 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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