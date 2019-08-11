الحشد الشعبي يحبط محاولة لاستهداف خانقين في ديالى خلال العيد

2019/08/11 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة خانقين في عيد الاضحى .وقال الموسوي في بيان اليوم انه وضمن الخطة الأمنية المعدة لتأمين المحتفلين في عيد الأضحى المبارك نفذت استخبارات قاطع ديالى عملية استباقية لملاحقة فلول داعش أسفرت عن العثور على أكبر مضافة للإرهابيين في زور خانقين ( زور […]

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